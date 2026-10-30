Туристический налог вводят в Ангарске

На территории Ангарского городского округа вводят туристический налог. Он будет действовать уже в 2027 году, сообщили в мэрии.

«Налог будет взиматься с организаций и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги по временному размещению и проживанию в местах, включенных в специальный реестр классифицированных объектов. В Ангарском округе таких 20. Для туристов это означает, что сумма налога будет автоматически включена в стоимость проживания в отеле, на базе отдыха и так далее», – пояснили власти.

Они пояснили, что ставка будет постепенно увеличиваться: в первый год действия – 2027 – она составит 2% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей за сутки, далее – с ежегодным ростом на один процентный пункт до 5%.

Предусмотрены льготные категории, которые будут освобождаться от уплаты за проживание: Герои Советского Союза и РФ, участники и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий, участники СВО, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды. Также налог не нужно платить ангарчанам и несовершеннолетним, приезжающим в Ангарск.

Дополнительные доходы местного бюджета от турналога по приблизительным расчетам могут составить около двух млн рублей в год.