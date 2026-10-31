Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 октября: 10 428,0195 руб/1 г золота и 135,7700/1 г серебра ЦБ РФ с 31 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 428,0195 руб.

1 грамм серебра - 135,7700 руб.

1 грамм платины - 3 841,8401 руб.

1 грамм палладия - 2 602,6699 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 56,1001 р. (0,54%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,7000 р. (2,65%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 172,1900 р. (4,29%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,8100 р. (1,43%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

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