Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 октября: 10 428,0195 руб/1 г золота и 135,7700/1 г серебра

ЦБ РФ с 31 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 428,0195 руб.
- 1 грамм серебра - 135,7700 руб.
- 1 грамм платины - 3 841,8401 руб.
- 1 грамм палладия - 2 602,6699 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 56,1001 р. (0,54%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,7000 р. (2,65%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 172,1900 р. (4,29%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,8100 р. (1,43%).
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