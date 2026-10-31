Вьетнамская авиакомпания запустила рейсы из Иркутска в Нячанг и на остров Фукуок

Авиакомпания Vietjet Air присоединилась к перелетам из Иркутска в Нячанг и на остров Фукуок. Она стала третьим перевозчиком в регионе, который будет летать по этим маршрутам, сообщает Иркутский аэропорт.

Перевозчик будет выполнять чартерные рейсы в Нячанг и на остров Фукуок, став уже третьей авиакомпанией, связывающей Иркутск с Вьетнамом. Всего в зимнем сезоне будут летать Vietjet Air, "Северный ветер" и "Аэрофлот"», – напомнил аэропорт.

Первый рейс в Нячанг отправится уже 30 октября, а на Фукуок – 4 ноября. Полеты по направлениям будут осуществляться на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A330-300.