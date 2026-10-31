Братск вводит туристический налог: отельеры и жители против

Туристический налог собираются ввести в городе Братске Иркутской области – соответствующее решение приняли накануне на заседании местной Думы. При этом жители и отельеры выступают против инициативы. Причины несогласия объяснил депутат Заксобрания региона Олег Попов, не поддерживающий поправки.

«В настоящее время рассматривается вопрос о введении на территории города Братска туристического налога в размере 3% от стоимости номера. Как представитель легального гостиничного бизнеса, выражаю серьезную обеспокоенность последствиями такого решения», – отметил депутат.

В качестве минусов он выделил рост административной нагрузки – на небольшие объекты лягут дополнительные расчеты, отчетность и контроль, что кратно увеличит загруженность бухгалтерии. Прогнозируется ухудшение конкурентоспособности, поскольку легальным гостиницам придется повышать стоимость проживания в отличие от посуточных квартир.

Депутат ожидает и смещение спроса в «серый» сегмент. «Рост цены номера на величину налога и сопутствующих издержек может привести к оттоку гостей в менее формализованный сегмент, что в итоге снизит налоговые поступления от легального бизнеса и затормозит развитие индустрии гостеприимства», – отмечает он.

Кроме того, турпоток в Братск, по словам Попова, специфический – его в основном составляют командированные, спортсмены, пациенты, бывшие братчане, с которых, по мнению депутата, не совсем правильно брать дополнительные средства за визит в населенный пункт и проживание.

Комментаторы в соцсетях поддержали депутата. «Как представитель законного гостиничного бизнеса, подписываюсь под каждым словом! Пока администрация и паблики Братска размышляют на тему "куда пустить поток денег с туристического налога", мы, отельеры, ошарашены недальновидностью этого решения! Мы понимаем, что это ошибка и серьезная!» – написала Олеся Дианова.

«Даже удивилась, в Братске есть туризм? Прям поток людей, никак с Братском не связанных, посещают наш город посмотреть достопримечательности? Поддерживаю вас, Олег, все по делу и по полочкам разложено», – отметила Екатерина Иванова.

«Братск – такой курортно-туристический город, конечно, без налога куда», – сказала Анастасия Черепанова.

«Извиняюсь, конечно, а кто туристы-то у нас? Уже и так задушили бизнес, так еще и турзону сделать решили? Смеюсь и плачу!» – добавила Валерия Евтушенко.

«В городе, где на въезде "Спаси и сохрани" и смог от заводов, нужно подъемные платить с медалью за отвагу, что приехали, а им тур налог срочно надо – очень смешно», – подчеркнула Галина Писаренко.

По информации администрации Братска, под понятие плательщика туристического налога подпадают 19 средств размещения, согласно данным Единого реестра объектов классификации в сфере туристской индустрии. Ставку налога устанавливают местные власти, которые предложили ввести 3% с 1 января 2027 года без прогрессии. Специалисты подсчитали, что в бюджет населенного пункта от платежей будет поступать порядка 15 млн рублей в год. Большинство депутатов поддержало инициативу.