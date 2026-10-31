Круизный лайнер-отель спустили на воду в Иркутске

Новый круизный лайнер, представляющий собой четырехзвездочный отель, официально спустили на воду в Иркутске. Оно предназначено для отдыха на воде и рейсов по озеру Байкал. Об этом сообщает медиацентр «Приангарье».

«В Иркутске только что спустили на воду новый круизный лайнер. Как сообщалось ранее, новый лайнер RPV8714 будет представлять собой плавучий четырехзвездочный отель. Он рассчитан на 144 человек в каютном варианте или на 200 – в прогулочном», – пояснили в медиацентре. Судно будет обслуживать экипаж в составе более 40 человек.

Корабль представляет собой однокорпусное закрытое судно с четырехъярусной надстройкой, носовым расположением рулевой рубки и кормовым машинным отделением. Внутри есть ресторан на 100 посадочных мест, зоны отдыха, тренажерный зал, спа-центр, детская игровая комната, медицинский кабинет, конференц-зал. При проектировании ряд кают оборудовали балконами, а сами номера увеличили по площади.

Инженерам удалось уменьшить осадку лайнера до 2,6 м за счет увеличения его ширины для безопасного перемещения по местным водоемам.