Квартиру за 400 млн рублей продают в Иркутске: что предлагают за эти деньги

В Иркутске выставили на продажу квартиру, стоимость которой оценили в 400 млн рублей: в настоящее время это самый дорогой объект такого типа в городе. Что в ней особенного и какие преимущества предлагают будущему владельцу, узнало СИА.

Скриншот с популярного сервиса объявлений

Скриншот с популярного сервиса объявлений

Общая площадь квартиры составляет свыше 150 квадратных метров. Она располагается на последнем этаже девятиэтажного кирпичного дома 2016 года постройки в Черемховском переулке в самом центре города. Жилье является четырехкомнатным, следует из данных популярного сервиса объявлений. Объект включает террасу площадью 190 квадратных метров с перголой и собственный спортзал с панорамными окнами.

Внутри квартиры сделан дизайнерский ремонт из премиальных материалов, закуплены дорогие мебель и техника. Имеется домашний кинотеатр, гардеробная, просторный зал, спальня и детская, душевая с парогенератором и эффектом хромотерапии.

Скриншот с популярного сервиса объявлений

Скриншот с популярного сервиса объявлений

«Краном поднималось огромное количество камня для отделки квартиры и террас, окон на замену и крупных предметов интерьера», – уточнил продавец.