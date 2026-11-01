Поставки иркутских самолетов МС-21 за рубеж хотят начать после 2032 года

Поставки самолетов МС-21 в другие страны могут начаться после 2032 года – сейчас ведутся соответствующие обсуждения. Пока же мощности производителя загружены, рассказал журналистам генеральный директор Иркутского авиационного Андрей Сойнов.

«Наши службы сейчас прорабатывают с дружественными странами возможность поставки к ним машин. Интерес есть, идут обсуждения, идут встречи, идут презентации возможностей самолета. После подписания контракта, который на той неделе подписали, у нас мощности полностью загружены до 2032 года включительно. Поэтому идет сейчас проработка внешнего рынка. Но все, какие соглашения будут заключаться, они уже будут за горизонтом 2032 года», – цитирует спикера РИА Новости.

Расширение производственных мощностей пока не планируется: завод намерен выпускать около 36 машин в год. Запланирована большая поставка МС-21 «Аэрофлоту»: в 2027-2028 годах 18 машин, в 2029-2032 годах – 90: это крупнейший контракт в истории российской гражданской авиации.