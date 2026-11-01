Навигация завершена на водохранилищах Иркутской области

В Иркутской области завершили сезон навигации на водохранилищах с 1 ноября. Движение маломерных судов возобновится лишь 15 мая, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Исключение составляют случаи пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в целях проведения аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности людей либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в Иркутской области навигация осуществляется на реках (кроме реки Ангары) в период с 1 мая до 10 октября, на Ангаре – с 1 марта по 1 декабря, на озере Байкал – с 15 мая до 25 декабря.

Для нарушителей предусмотрены санкции.