Названо имя нового президента Болгарии: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: названо имя нового президента Болгарии, эксперты отмечают снижение цен на АЗС, мошенники атакуют приложения российских министерств, а в Иркутской области спустили на воду новый круизный лайнер-отель для путешествий по Байкалу. Подробнее – в обзоре СИА.

Новый старый президент

Озвучены имена людей, претендующий на посты президента и вице-президента Болгарии. «По результатам параллельного подсчета 100% голосов 1 ноября избиратели распределили кандидатов в президенты и вице-президенты следующим образом: Илияна Йотова, Кирилл Вылчев – 58,2% голосов», – передает Болгарское национальное радио.

Топливо дешевеет

В последние недели розничные цены на топливо снижаются. При этом на АЗС крупнейших копаний цены остаются стабильно низкими (растут только с учетом инфляции и акцизов), а на независимых АЗС – снижаются с пиковых 150–170 руб. в отдельных регионах. Правительство считает ситуацию нормализующейся, а рынок – что риски летнего кризиса пока не реализовались, отмечают аналитики «Ведомостей».

Кибератаки на министерства

Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке – в результате злоумышленники смогли разослать пользователям фейковую информацию о якобы существующей угрозе населению. Об этом официально сообщили в пресс‑службе ведомства. Сейчас специалисты МЧС уже ведут работы по устранению уязвимости в приложении и восстановлению его нормального функционирования.

Плавучий отель

Новый круизный лайнер, представляющий собой четырехзвездочный отель, официально спустили на воду в Иркутске. Оно предназначено для отдыха на воде и рейсов по озеру Байкал, рассчитано на 144 человека в каютном варианте или на 200 – в прогулочном. Внутри есть ресторан на 100 посадочных мест, зоны отдыха, тренажерный зал, спа-центр, детская игровая комната, медицинский кабинет, конференц-зал.

Из Иркутска во Вьетнам

Авиакомпания Vietjet Air присоединилась к перелетам из Иркутска в Нячанг и на остров Фукуок. Она стала третьим перевозчиком в регионе, который будет летать по этим маршрутам. Первый рейс в Нячанг отправится уже 30 октября, а на Фукуок – 4 ноября. Полеты по направлениям будут осуществляться на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A330-300.