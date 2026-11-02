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Приложение МЧС взломали и разослали фейки

В ночь на 2 ноября 2026 года мобильное приложение МЧС России и официальные каналы РСЧС подверглись массированной кибератаке. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС.

«Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению. В настоящее время ведутся работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормального функционирования», — говорится в сообщении.

МЧС призвало граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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