Дерипаска назвал Сибирь центром ИИ для всей Евразии

Сибирь может стать центром исследований на основе искусственного интеллекта для всей Евразии: именно здесь есть все необходимое, чтобы сосредоточить высокую плотность дата-центров — доступная энергия и вода. Об этом в своем Telegram-канале написал бизнесмен Олег Дерипаска.

«Там, где когда-то проходили Шелковый и Чайный пути, а также Сибирский тракт, сегодня создается цифровой узел — новый путь для Сибири в XXI веке», — отметил он.

По мнению предпринимателя, для реализации этого потенциала нужны кадры, подготовленные на месте. Ответом на этот вызов станет новый Иркутский межвузовский кампус. Напомним, в пятницу правительство России одобрило заявку на его создание. Старт разработки проектно-сметной документации запланирован на начало 2027 года, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Кампус объединит ИРНИТУ, ИГУ и БГУ и будет работать по шести тематическим специализациям.

«Одна из ключевых — "Интеллектуальные энергетические системы для Сибири и глобального Юга": энергетика и вычисления неразделимы, и именно этим компетенциям будут учить в Иркутске. Здесь появятся учебно-лабораторный корпус с технопарком, студенческая гостиница на 1 270 мест и многофункциональный спортивный комплекс», — резюмирует Дерипаска.

Экономическое обоснование Идею превращения региона в IT-хаб подтверждают расчеты Института Столыпина. Эксперты доказали выгоду строительства гигантского ЦОД в Иркутской области. Восточная Сибирь становится перспективным регионом для цифровой инфраструктуры. Проект мощностью до 200 МВт требует около 142 млрд рублей инвестиций. Даже при высокой ставке дисконтирования (20%) срок окупаемости не превышает 10 лет, а внутренняя ставка доходности составляет 21,4%. Регион обладает значительными энергоресурсами, что дает конкурентные преимущества для дата-центров. Прохладный климат дополнительно снижает затраты на охлаждение оборудования. По прогнозам, только оператор ЦОД сможет выплатить в бюджеты всех уровней не менее 500 млрд рублей налогов.

Таким образом, строительство ЦОД и кампусов — это не просто создание энергоемких объектов, а формирование новой отрасли, превращающей регион из поставщика сырья в поставщика вычислительных мощностей.