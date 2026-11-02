Эксперты ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 14% в декабре

На последнем в 2026 году заседании совета директоров Банк России, скорее всего, снова сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Так считают опрошенные «Известиями» эксперты из крупнейших банков и инвесткомпаний. Такое же решение регулятор уже принимал в сентябре и октябре.

«Согласно комментариям ЦБ по результатам октябрьского заседания, регулятор впервые за последнее время снижение ставки даже не рассматривал. Налицо доминирование проинфляционных рисков, вызванных параметрами бюджета, ростом инфляционных ожиданий, выбытием производственных мощностей, ростом кредита. Все это делает вероятность уменьшения ключевой до конца 2026 года околонулевой», — пояснил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Согласно консенсус-прогнозу «Известий», цикл смягчения может возобновиться уже на первом заседании совета директоров в 2027 году, причем шаг, вероятно, будет осторожным — минус 0,25 п.п.

Напомним, что Банк России сохранил ставку на уровне 14% по итогам заседания 23 октября 2026 года, взяв паузу после сентябрьского решения.

Хронология решений в 2026 году: