Новости

Туризм 2026, последние новости
Братск вводит туристический налог: отельеры и жители против
Вьетнамская авиакомпания запустила рейсы из Иркутска в Нячанг и на остров Фукуок
Туристический налог вводят в Ангарске
Все материалы сюжета

«Ядерная тревога по всей России»: Хакеры взломали приложение МЧС и соцсети оперштабов

В ночь на 2 ноября произошла масштабная хакерская атака на государственные цифровые ресурсы. Были взломаны мобильное приложение МЧС России и каналы региональных оперативных штабов в мессенджерах «Max» и Telegram. В них были разосланы панические сообщения о запуске «ядерных боеголовок по всем регионам России», сообщает "Коммерсант".

Ложные пуш-уведомления пришли жителям Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Тульской и Челябинской областей, а также Пермского и Ставропольского краев и Башкирии. Взлому подверглись даже ресурсы штаба Белгородской области. Сами ведомства (включая МЧС) уже подтвердили факт атаки и заявили, что специалисты устраняют уязвимость.

Инцидент стал зеркальным отражением взлома украинского приложения «Воздушная тревога», который произошел накануне. Тогда жителям Украины также пришли ложные уведомления об угрозе удара.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (1041)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес