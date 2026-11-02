«Ядерная тревога по всей России»: Хакеры взломали приложение МЧС и соцсети оперштабов

В ночь на 2 ноября произошла масштабная хакерская атака на государственные цифровые ресурсы. Были взломаны мобильное приложение МЧС России и каналы региональных оперативных штабов в мессенджерах «Max» и Telegram. В них были разосланы панические сообщения о запуске «ядерных боеголовок по всем регионам России», сообщает "Коммерсант".

Ложные пуш-уведомления пришли жителям Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Тульской и Челябинской областей, а также Пермского и Ставропольского краев и Башкирии. Взлому подверглись даже ресурсы штаба Белгородской области. Сами ведомства (включая МЧС) уже подтвердили факт атаки и заявили, что специалисты устраняют уязвимость.

Инцидент стал зеркальным отражением взлома украинского приложения «Воздушная тревога», который произошел накануне. Тогда жителям Украины также пришли ложные уведомления об угрозе удара.