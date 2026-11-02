Взлом приложения МЧС не повлиял на работу систем оповещения

Система оповещения населения РФ функционирует в штатном режиме, а взлом мобильного приложения не оказал и не может оказать влияния на ее работу. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Оповещение граждан ведется через региональные и муниципальные системы (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылки), а также теле- и радиовещание; мобильное приложение — лишь дополнительный вспомогательный сервис.

Специалисты МЧС принимают все необходимые меры для восстановления штатной работы приложения, ситуация под контролем. Ведомство просит население сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам — сайту МЧС России и официальным аккаунтам в соцсетях.

Напомним, что в ночь на 2 ноября произошла масштабная хакерская атака на государственные цифровые ресурсы. Были взломаны мобильное приложение МЧС России и каналы региональных оперативных штабов в мессенджерах «Max» и Telegram. В них были разосланы панические сообщения о запуске «ядерных боеголовок по всем регионам России»