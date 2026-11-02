Банк Уралсиб принял участие в работе международной форум-выставки «Учебная Сибирь 2026»

С 29 по 31 октября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» прошла международная форум-выставка «Учебная Сибирь 2026», участниками и гостями которой стали более десяти тысяч человек. Среди партнёров форума – Министерство труда и социального развития Новосибирской области, Министерство региональной политики Новосибирской области, Департамент молодёжной политики Новосибирской области, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение», Российское общество «Знание».

Фото: Уралсиб

Форум стал площадкой, на которой были представлены все уровни образовательных учреждений – от дошкольных до высших профессиональных, а также курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В выставке приняли участие производители учебного оборудования, издатели, разработчики цифровых решений и работодатели.

Для участников и гостей форума подготовили насыщенную, разнообразную и интересную программу: панельные сессии, мастер-классы, интерактивные сессии, встречи с экспертами и многое другое.

В рамках форума состоялся бизнес-чемпионат «Действуй» для начинающих предпринимателей и стартаперов, партнёром которого стал Банк Уралсиб. С приветствием к участникам и гостям мероприятия обратилась исполнительный директор, руководитель Урало-Сибирского макрорегиона ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Голубева Наталья. Она отметила, что чемпионат даёт возможность проявить предпринимательские способности, креативность и стратегическое мышление, возможность продемонстрировать свои идеи и проекты, получить ценные знания и опыт.

Банк Уралсиб активно взаимодействует с образовательными учреждениями в Сибирском регионе. Это сотрудничество охватывает несколько направлений: проведение уроков финансовой грамотности, организацию практик и стажировок для студентов, а также участие в крупных профильных мероприятиях.