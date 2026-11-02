Банк Уралсиб принял участие в работе международной форум-выставки «Учебная Сибирь 2026»

С 29 по 31 октября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» прошла международная форум-выставка «Учебная Сибирь 2026», участниками и гостями которой стали более десяти тысяч человек. Среди партнёров форума – Министерство труда и социального развития Новосибирской области, Министерство региональной политики Новосибирской области, Департамент молодёжной политики Новосибирской области, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение», Российское общество «Знание».
Форум стал площадкой, на которой были представлены все уровни образовательных учреждений – от дошкольных до высших профессиональных, а также курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В выставке приняли участие производители учебного оборудования, издатели, разработчики цифровых решений и работодатели.
Для участников и гостей форума подготовили насыщенную, разнообразную и интересную программу: панельные сессии, мастер-классы, интерактивные сессии, встречи с экспертами и многое другое.
В рамках форума состоялся бизнес-чемпионат «Действуй» для начинающих предпринимателей и стартаперов, партнёром которого стал Банк Уралсиб. С приветствием к участникам и гостям мероприятия обратилась исполнительный директор, руководитель Урало-Сибирского макрорегиона ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Голубева Наталья. Она отметила, что чемпионат даёт возможность проявить предпринимательские способности, креативность и стратегическое мышление, возможность продемонстрировать свои идеи и проекты, получить ценные знания и опыт.
Банк Уралсиб активно взаимодействует с образовательными учреждениями в Сибирском регионе. Это сотрудничество охватывает несколько направлений: проведение уроков финансовой грамотности, организацию практик и стажировок для студентов, а также участие в крупных профильных мероприятиях.