«Под землю от хакеров»: «Ростелеком» построит сверхзащищенные подземные дата-центры

Оператор «Ростелеком» приступает к реализации проекта по созданию заглубленных центров обработки данных (ЦОД) с максимальным уровнем защиты от внешних угроз. Об этом «Ведомостям» рассказал топ-менеджер компании. В настоящий момент «Ростелеком» уже ведет переговоры с «Норникелем» о размещении такого объекта, предположительно, в отработанных пространствах.

По словам представителя оператора, такие объекты считаются наиболее защищенными благодаря трехуровневой системе безопасности:

Резервирование: создание копий данных на случай повреждения основной площадки.

Распределенность: размещение мощностей на нескольких географически разнесенных площадках.

Заглубление: физическое размещение серверов под землей для защиты от катастроф и атак.

Отметим, на фоне недавних масштабных кибератак на дата-центры «Сбера» и «Яндекса» президент Владимир Путин провел 14 октября совещание по вопросам информационной безопасности. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что мероприятие было плановым, однако в открытой части встречи президент прямо обозначил проблему: на фоне внешнего давления киберугрозы стали критическим фактором для экономики.

Как отмечает эксперт МГУ Тимофей Воронин, отрасли необходима диверсификация безопасности. «Стоит взять пример с нефтегазового сектора и строить защитные сооружения. Разговоры о подземных дата-центрах выглядят реалистично», — подчеркивает эксперт. Таким образом, после атак на крупнейших игроков рынка концепция «цифровых бункеров» переходит из разряда теории в стадию практической реализации.