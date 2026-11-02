«Это неправда»: Binance опровергла «шпионский роман» инженера на фоне кражи $6,3 млрд

Сооснователь криптобиржи Binance И Хэ опровергла популярную в сети конспирологическую версию о том, что недавний взлом платформы на 6,3 млрд долларов стал возможен из-за «шпионского романа», сообщает РБК.

По слухам, DevOps-инженер биржи состоял в романтических отношениях с северокорейским агентом и в день взлома оставил рабочий ноутбук без присмотра. И Хэ в своем аккаунте в X назвала эту историю «драматичной, но неправдой», уточнив, что известный криптодетектив ZachXBT никогда такого не говорил.

Напомним, в ночь на 30 октября хакеры взломали ноутбук инженера Binance, получив доступ к сервисному контейнеру, и вывели криптовалюту на 6,3 млрд долларов. Биржа приостановила ввод и вывод средств, назвав причиной компрометацию устройства сотрудника. ФБР обвинило в атаке элитное подразделение КНДР TraderTraitor. Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что США изучают вопрос ответственности Пхеньяна, но подчеркнул, что выводы делать рано.

Вывод за 48 часов

Криптобиржа Binance готовится снять ограничения на вывод средств. По сообщению компании, на которое ссылается РБК, пользователи вновь смогут забирать свои активы в течение 48 часов.

Вывод средств был приостановлен для проведения экстренного обновления системы безопасности и смены адресов кошельков. При этом депозиты пользователей работают в штатном режиме и не были затронуты.

Сейчас специалисты биржи восстанавливают всю цепочку атаки. После завершения расследования криптобиржа обещает опубликовать подробный отчет.