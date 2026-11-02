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Ипотечный бум: выдачи кредитов взлетели на 35% и обновили рекорды 2026 года

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Российские банки продолжают активно кредитовать население, несмотря на высокую ключевую ставку. За первые девять месяцев 2026 года объем выданной ипотеки достиг 3,57 трлн рублей, что на 35% превышает показатели прошлого года. Количество заключенных договоров также показало уверенный рост — на 33,5%, составив почти 788 тысяч, сообщает Интерфакс.

Сентябрь стал пиковым месяцем: банки оформили 125,2 тыс. кредитов на сумму 617,1 млрд рублей. Это абсолютный максимум выдачи в текущем году. В годовом выражении сентябрьский рост выглядит еще более впечатляющим: количество сделок выросло на 42,4%, а денежный объем — на 52,6%.

Основным драйвером рынка остается государственная поддержка. В сентябре выдачи по льготным программам (включая семейную и IT-ипотеку) выросли вдвое, достигнув 433,5 млрд рублей. На долю государства пришлось около 70% всех выданных в сентябре денег. Рыночная ипотека (без субсидий) также показала рост, прибавив почти 10%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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