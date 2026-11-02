Ипотечный бум: выдачи кредитов взлетели на 35% и обновили рекорды 2026 года

Российские банки продолжают активно кредитовать население, несмотря на высокую ключевую ставку. За первые девять месяцев 2026 года объем выданной ипотеки достиг 3,57 трлн рублей, что на 35% превышает показатели прошлого года. Количество заключенных договоров также показало уверенный рост — на 33,5%, составив почти 788 тысяч, сообщает Интерфакс.

Сентябрь стал пиковым месяцем: банки оформили 125,2 тыс. кредитов на сумму 617,1 млрд рублей. Это абсолютный максимум выдачи в текущем году. В годовом выражении сентябрьский рост выглядит еще более впечатляющим: количество сделок выросло на 42,4%, а денежный объем — на 52,6%.

Основным драйвером рынка остается государственная поддержка. В сентябре выдачи по льготным программам (включая семейную и IT-ипотеку) выросли вдвое, достигнув 433,5 млрд рублей. На долю государства пришлось около 70% всех выданных в сентябре денег. Рыночная ипотека (без субсидий) также показала рост, прибавив почти 10%.