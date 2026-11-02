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Нефть по $118, доллар по 80: Рубль закрепился на максимумах, но что будет в ноябре?

В октябре рубль пережил резкую просадку, но сумел перейти к уверенному восстановлению. В последнюю неделю месяца наблюдается консолидация около максимумов начала августа.

Драйверы курса

Укреплению рубля способствуют высокие цены на нефть и жесткая политика ЦБ. Однако, судя по динамике конца месяца, внешнеторговые операции обеспечивают баланс: дорогой экспорт компенсирует спрос на валюту со стороны импорта.

В ноябре равновесие, скорее всего, сохранится, но амплитуда колебаний может возрасти. Главным фактором риска остается геополитика. Всплеск неопределенности (например, выборы в США или новости по Украине) способен вызвать волатильность.

Детали и цифры

В начале октября юань падал ниже 12 руб., а доллар опускался к отметке 80,5 руб. — это минимумы более чем за два месяца.

  • Нефть: Brent взлетел выше $118 за баррель. Дорогая нефть — главный фундаментальный якорь рубля. Из-за временного лага эффект от высоких цен будет поддерживать бюджет и экспортную выручку в ноябре.
  • Регулятор: Банк России сохранил ставку на уровне 14%, что поддерживает привлекательность рублевых активов. Регулятор продолжит покупать валюту для Минфина, что сдерживает чрезмерное укрепление рубля.
  • ОФЗ: Индекс гособлигаций (RGBI) восстановился к месячному максимуму. Если оптимизм на рынке сохранится, спрос на облигации оттянет ликвидность с валютного рынка, что поможет рублю.

Перспективы ноября

Скорее всего, в ноябре равновесие на валютном рынке сохранится. Ему будет способствовать существенный приток экспортной выручки, обеспеченный дорогой нефтью, который компенсирует импорт, считают эксперты БКС.

В то же время фактор геополитики остается ключевым риском. В базовом сценарии пара CNY/RUB останется в диапазоне 12–12,25 руб. В этом случае официальный курс доллара может находиться в коридоре 79,8–81,5 руб., при условии сохранения пары USD/CNY на уровне 6,65.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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