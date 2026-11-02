Ассортимент косметики в российских сетях сократился на 13,6%

По итогам января–августа 2026 года ассортимент средств для ухода за лицом и декоративной косметики в российских торговых сетях сократился на 13,6% к аналогичному периоду 2025-го. Еще заметнее — на 15,1% — уменьшился выбор средств для ухода за одеждой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор «Н-Дэйта Фэктори». В среднем по рынку FMCG ассортимент в сетевой рознице за восемь месяцев сократился лишь на 0,6%.

В категории товаров для ухода за детьми показатель снизился на 10,8%, освежителей воздуха — на 10,1%, средств для ухода за волосами — на 7,5%. Исследование основано на аудите более чем 150 розничных сетей. Участники рынка оценивают динамику по-разному: в «Улыбке радуги» ассортимент за год вырос на 9,3%, в том числе число марок освежителей воздуха — на 21,5%, а средств для ухода за лицом и декоративной косметики — на 9,7%.

После ухода ряда зарубежных брендов российские производители активно заняли освободившиеся ниши: по данным «Нильсен», только в 2024 году во всех категориях FMCG появилось 11 912 новых брендов. Ретейлеры подтверждали рост присутствия отечественной косметики: в первой половине 2025-го российские марки составляли около 40% ассортимента «Золотого яблока», а по данным «Купера», их доля в продажах косметики с 2022 по 2025 год почти удвоилась — с 22 до 43%.

Однако после бурного расширения часть новинок не выдержала конкуренции: по данным «Нильсен», из брендов, появившихся в 2024-м, к 2026-му уже 14% исчезли с полок, а темпы запуска новинок замедляются — в 2025-м на рынок вышли 8,8 тыс. новых марок, на 25,9% меньше, чем годом ранее.

Еще одна причина — усталость потребителей от избыточного выбора: покупателям сложно ориентироваться в массе похожих продуктов, и они предпочитают знакомые марки, считает гендиректор Estilab Ирина Амосова. На этом фоне ретейлеры стали взвешеннее выводить новинки: «Улыбка радуги» развивает категории с учетом спроса, «Ашан» делает ставку на востребованные товары и проводит углубленный анализ каждой SKU, а «Глобус» в июле запустил новую концепцию бьюти-отдела с ИИ-консультантом.

Напомним, что в России впервые за последние 25 лет зафиксировано системное сокращение. Масштаб оптимизации: В 2026 году около 60 российских розничных сетей начали закрывать точки или сокращать площадь магазинов. За последние месяцы число компаний, пересматривающих свою сеть, выросло на 54% по сравнению с предыдущим кварталом.