«Слишком дорого и нельзя выключать»: Эн+ отказалась от модернизации ТЭЦ-10 в Иркутской области

Эн+ отказалась от проекта модернизации энергоблока мощностью 150 МВт на Иркутской ТЭЦ-10. Как выяснил «Коммерсантъ», стоимость оборудования для обновления выросла на 70% относительно первоначального бюджета. Кроме того, ограничения энергосистемы сделали невозможным временный вывод блока из эксплуатации в условиях энергодефицита в Сибири.

ТЭЦ-10 в г. Ангарске Иркутской области.

Фото: Д.Дмитриев

Цена выхода

Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики утвердила штраф для Эн+ за отказ от модернизации в размере 30% от договорной суммы (ранее штраф составлял 45%). Для компании это означает выплату неустойки в размере 370 млн рублей вместо изначальных 1,2 млрд рублей. Снижение штрафа стало возможным благодаря исключению объекта из перечня модернизации правительством.

Причины отказа

Экономика: Стоимость оборудования выросла в 1,7 раза относительно заявленного CAPEX.

Энергобезопасность: «Системный оператор» запретил выводить блок в ремонт, так как юго-восток Сибири относится к зоне прогнозируемого энергодефицита. Модернизация объекта технологически необходимой генерации на длительный срок недопустима.

Как заменят мощности

Как узнала редакция СИА, компания обеспечит надежную и бесперебойную работу станции за счет дополнительных ремонтов в рамках программы повышения надежности. В текущей ситуации это является оптимальным решением для обеспечения электроснабжения потребителей в энергодефицитном районе.

«Ранее на ТЭЦ успешно реализованы два крупных проекта. Еще один находится на завершающей стадии. Ведется подготовка к выполнению следующего. Основной профиль станции — выработка электроэнергии. Объем тепловой нагрузки в среднем в 10 раз ниже, чем на Ново-Иркутской ТЭЦ», — прокомментировал источник в компании.

Отметим, в 2024 году гендиректор En+ Владимир Колмогоров говорил, что компания обсуждает с Минэнерго отказ от части проектов модернизации ТЭС. В 2023 году речь шла о проектах на Иркутской ТЭЦ-10, Усть-Илимской ТЭЦ и Автозаводской ТЭЦ, тогда компания хотела без штрафов отказаться от 3 из 12 проектов. Планировалось, что объекты останутся в работе, но компания реализует меньший набор мероприятий. Автозаводскую ТЭЦ правительство исключило из перечня проектов модернизации в 2025 году.

По мнению Евгении Франке из «Эйлер Аналитические технологии», единичный отказ от модернизации блока ТГ-4 Иркутской ТЭЦ-10 мощностью 150 МВт значительно не повлияет на надежность Объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири. Мощность блока составляет менее 0,5% установленной мощности ОЭС Сибири и даже после модернизации выработка обеспечила бы менее 0,5% потребления энергосистемы, указывает аналитик.