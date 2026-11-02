Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции — посредником станет Эрдоган

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN Türk о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Турции. По его словам, Турция может стать «практичным и реалистичным посредником» в переговорах, учитывая тесные и позитивные отношения Украины с этой страной. Зеленский отметил, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть собственный канал связи с Путиным, что способствует проведению такой встречи, передаёт РБК.



Ранее, 1 ноября, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Зеленский через различные источники передает сигналы о готовности к диалогу с Путиным. Кремль неоднократно предлагал Зеленскому приехать в Москву для переговоров.

«Если хочет поговорить — пусть приезжает», — заявил Ушаков. Он также подчеркнул, что Путин никогда не отказывался от разговоров с украинским лидером и, по его мнению, ответит на звонок Зеленского.



Весной Путин выдвигал условие для переговоров в третьей стране — достижение окончательных мирных договорённостей, чтобы «поучаствовать в этом мероприятии или что-то подписать». Тогда он отмечал, что встреча должна стать «окончательной точкой», поскольку бесконечные разговоры «без толку». В начале июня Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.