«Автоконвертация пенсий»: Минфин переведет замороженные накопления россиян в Программу долгосрочных сбережений

Минфин РФ разработал законопроект об автоматическом переводе накопительной части пенсий россиян в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщает РБК. «Автоконвертация» затронет накопления как «молчунов» (чей капитал управляет ВЭБ.РФ), так и клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В ведомстве подтвердили факт разработки документа.

Сроки и механизм

Правительственная комиссия рассмотрит законопроект уже на этой неделе, а в Госдуму его планируют внести в начале ноября 2026 года, сообщает "Коммерсант". Сама автоконвертация должна стартовать 1 апреля 2027 года. Механизм предполагает, что накопленные средства станут взносом по договору долгосрочных сбережений. Управлять этими деньгами будет специально созданный «уполномоченный фонд» с обязательным госучастием.

Позиция Минфина

В ведомстве утверждают, что перевод средств в ПДС даст гражданам больше возможностей для распоряжения накоплениями и создаст условия для формирования дополнительного капитала.

«Предложенная мера уравнивает в правах и возможностях на формирование долгосрочных сбережений как сегодняшних клиентов Соцфонда, так и клиентов негосударственных пенсионных фондов», — заявили в Минфине.

Идея автоперевода обсуждается с июня 2025 года. Инициатором выступил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его мнению, это поможет развитию частных долгосрочных инвестиций в России.