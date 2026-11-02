Для детских садов разработали курс о здоровом питании

Институт изучения детства, семьи и воспитания совместно с общественным советом при Роспотребнадзоре и при поддержке Минпросвещения разработал курс о здоровом питании для дошкольников. Он станет частью федерального проекта «Добрые игры» — аналога «Разговоров о важном», который с 1 сентября реализуется во всех детских садах страны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы.

«Совместная работа с общественным советом при Роспотребнадзоре для нас принципиально важна: общая экспертиза помогает выстраивать содержание занятий так, чтобы они соответствовали принципам здорового питания, были понятны и интересны детям», — пояснил и.о. директора института Александр Цветков.

Программа предполагает беседы воспитателей с детьми о том, как питание помогает расти, играть и оставаться активными, и разделена на четыре возрастных этапа: для детей 3–4, 4–5, 5–6 и 6–7 лет.

На первом этапе детям расскажут о важности мытья рук и правилах пользования столовыми приборами, познакомят с овощами, фруктами, молочными, мясными и зерновыми продуктами. На последнем — о том, как питание сохраняет здоровье и обеспечивает организм энергией и как разные продукты влияют на активность и бодрость.

Дошкольникам также расскажут о сельхозкультурах и аквакультуре; в беседах будут использовать наглядные карточки с иллюстрациями.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минпросвещения, закрепляющий требования к использованию мобильных телефонов во время учебных занятий.

В Иркутске запрет на использование детьми мобильных телефонов на уроках в равной мере поддерживают и учителя, и родители. В вопросе о полном запрете на сотовые телефоны в школах единства нет. Подобную идею поддерживают 6 из 10 педагогов и лишь 3 из 10 родителей. Матери чаще отцов против того, чтобы дети оставляли телефоны дома.