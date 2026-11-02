«Подпись раздора»: Почему IT-гиганты выступили против новых правил электронного документооборота

Крупнейшие российские IT-компании («Яндекс», VK, «Сбер» и др.) выступили против инициативы Минтруда, которая ограничивает использование простых электронных подписей. Ассоциация больших данных (АБД) направила письмо в Минэкономразвития, в котором предупредила: дополнительные расходы бизнеса могут достигать 100 млн рублей в год, сообщает "Коммерсант".

В чем суть претензий?

Законопроект Минтруда обязывает компании интегрировать свои системы с «Госуслугами» и мессенджером «Макс». Сейчас бизнес использует внутренние системы с логинами и паролями. Новые правила обяжут сотрудников проходить двухфакторную авторизацию через «Госключ» для подписания даже простых документов (например, заявления на отпуск).

По оценкам АБД, интеграция с госсистемами обойдется каждой компании в 32 млн рублей на старте. Если же использовать альтернативные методы (СМС-коды или «Макс»), ежегодные расходы на авторизацию составят до 100 млн рублей. В самом «Максе» утверждают, что сообщения для бизнеса бесплатны, однако сторонние эксперты оценивают стоимость рассылок в 12,2 рубля за клиента.

Мнение бизнеса

Алексей Борщов (ГК «КОРУС Консалтинг») объясняет, что для бизнеса это не просто настройка софта, а полноценный инфраструктурный проект с закупкой сертифицированной криптозащиты. Главный риск — зависимость от сторонней инфраструктуры: если «Госуслуги» упадут, компания не сможет даже оформить отпуск сотруднику.

При этом эксперты признают удобство цифровизации. Анна Климова (ДРТ Тех) отмечает, что использование «Госуслуг» удобно для граждан, но только при качественном проектировании системы. В Минтруде и Минэкономразвития сообщили, что законопроект дорабатывается с учетом предложений бизнеса.