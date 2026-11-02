Иркутянка Майя Савина взяла бронзу на этапе Кубка мира по ВМХ-гонкам в США

Спортсменка Иркутской области Майя Савина стала бронзовым призером X этапа Кубка мира по ВМХ-гонкам среди женщин до 23 лет. IX и X этапы прошли 31 октября и 1 ноября в Сарасоте (Флорида, США) и стали заключительными стартами международного сезона в ВМХ. Об этом сообщает министерство спорта региона.

«Поздравляю с блестящим завершением сезона Майю Савину и ее отца, тренера Андрея Владимировича Савина. Майя в этом году завоевала две медали на этапах Кубка мира по ВМХ-гонкам: бронзовую в США и серебряную в Китае. В общем зачете Кубка мира Майя Савина заняла четвертое место. У Софьи Ситниковой-Рыхлицкой — шестой результат. В составе сборной России, выступавшей в США в нейтральном статусе, из шести райдеров двое — Майя и Софья — спортсменки из Ангарска. Это огромный успех наших девушек и их тренера», — сказал министр спорта Приангарья Виктор Учеватов.

Мастер спорта России Майя Савина в финальном этапе поднялась на третью ступень пьедестала с результатом 37,303 секунды; золото у Фреи Чаллис из Великобритании, серебро — у Дерин Мертен из США.

Еще одна спортсменка Приангарья Софья Ситникова-Рыхлицкая показала пятый результат. В соревнованиях участвовали 56 спортсменок из 16 стран. В этом году Савина также выиграла серебро этапа Кубка Европы среди андеров в Италии и бронзу Спартакиады народов России. Обе спортсменки занимаются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» и клубе ВМХ-велоспорта «Райдер» при молодежном центре «Перспектива» под руководством тренера Андрея Савина.