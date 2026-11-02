На фасаде школы №21 в Иркутске создали космические муралы

На фасаде школы №21 им. Ю. А. Гагарина в Иркутске завершили роспись на космическую тематику — около 300 кв. м поверхности, десятки банок краски и почти два месяца работы. Работы выполнили по программе «Народные инициативы», также средства выделил депутат городской Думы Михаил Лунев из фонда поддержки избирательных округов. Об этом сообщает администрация Иркутска.

«Мы продолжаем тему авиации и космоса не только в учебном процессе, но и в развитии школьного пространства. Ранее стену над центральным входом украсил мурал с изображением Юрия Гагарина. Теперь он стал визитной карточкой нашей школы. Уверена, что и новые изображения не останутся без внимания не только учеников, педагогов и родителей, но и всех жителей Иркутска и гостей города», — поделилась директор школы Ирина Кузнецова.

Перед нанесением масштабных композиций обновили фасады основного здания и вспомогательного корпусов. Автором изображений, как и в прошлый раз, выступил художник Никита Черных — он рассказал, что тема космоса ему близка, работа принесла удовольствие, а итогом он остался доволен.

В рамках «Народных инициатив» летом также заасфальтировали дорожки, установили лавочки, урны и вазоны, обустроили входную группу, починив ступени и козырьки.