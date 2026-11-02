«Ловушка для банков»: Почему Сбер и Дом.РФ не растут, несмотря на отличные отчёты

Индекс Мосбиржи пробил 2500 пунктов. Бумаги Озон дорожают, несмотря на ущерб в 30 млрд. Акции МГКЛ обвалились почти на 50%.

На российском рынке сохраняется умеренный оптимизм, несмотря на жёсткую риторику Центрального банка и ожидания сохранения ключевой ставки на высоком уровне в ближайшие полгода. Участники рынка пытаются отыграть намечающуюся геополитическую разрядку. Новостных поводов много: тут и комментарии по возможной трёхсторонней встрече Россия-США-Украина, и гуманитарная операция в Алешах, и звонки в Кремль из Норвегии и Финляндии, отмечает эксперт БКС Мир Инвестиций Максим Шеин.

«В результате индекс Мосбиржи полной доходности дошёл до уровня начала года, а облигационный индекс RGBI — на отметках апреля. Неделю назад я предупреждал, что некоторые компании могут неожиданно выплатить дополнительные дивиденды в четвёртом квартале. На этой неделе стало известно, что "Займер" выплатит более 7 руб. на акцию, и его котировки взлетели почти на 5%. Всего в этом году компания выплатит около 20% от своей текущей рыночной цены», — отмечает эксперт БКС.

Также подросли котировки ЛЭСК (плюс 20%, дошли до планки). Совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендных выплатах по итогам девяти месяцев этого года. Большие выплаты уже разгоняли котировки этой бумаги в 2024 году, тогда цена «ракеты» ушла с 40 до 150 руб.

Интересная динамика была по акциям девелопера ЛСР. Объявление обратного выкупа акций на 750 млн руб. по цене 675 руб. за акцию привело к росту котировок намного выше цены выкупа. Сказался, помимо прочего, фактор того, что не все брокеры дают возможность открывать короткие позиции по бумаге.

Также стоит отметить, что акции нефтяных компаний получают второе дыхание, несмотря на то, что мировые цены на чёрное золото топчутся на месте. Дело тоже в дивидендах, так как по итогам третьего квартала существенно подросла прибыль, и промежуточные выплаты, скорее всего, порадуют инвесторов.

«Пример уже есть — "Лукойл". В то же время финансовый сектор отстаёт от рынка, несмотря на сильные отчёты Сбербанка и ДОМ.РФ. А причина в том, что инвесторы опасаются, что проблемы с платежеспособностью уже крупных компаний сейчас могут привести к давлению на прибыль и, соответственно, капитал банка в следующем году. Именно поэтому финансовые организации торгуются ниже своего капитала и будут в какое-то время сдерживать общий рост рынка», — резюмирует эксперт.