Новости

Туризм 2026, последние новости
Братск вводит туристический налог: отельеры и жители против
Вьетнамская авиакомпания запустила рейсы из Иркутска в Нячанг и на остров Фукуок
Туристический налог вводят в Ангарске
Все материалы сюжета

«Мир не панацея»: аналитики БКС объяснили, почему рынок не растет на фоне дорогой нефти

Будет ли резкое снижение ключевой ставки при подписании мирного договора, или ЦБ будет ждать экономических показателей? Если при цене нефти выше 110 долларов индекс находится на многолетних минимумах, то какие факторы на самом деле управляют российским рынком акций сегодня?

По мнению аналитиков БКС, мирное соглашение — не панацея.

«Пока неизвестно, на каких условиях его заключат и как изменится внешняя обстановка, поэтому вариантов развития событий очень много. Однако при стабилизации расходов на оборону бюджет станет более предсказуемым и будет меньше разгонять инфляцию», — отмечает эксперт БКС Максим Шеин.

Что касается высоких цен на нефть и низкого уровня цен на акции, то, по мнению аналитиков БКС, с 2022 года рынок живет в новой реальности. Многие риски стали фактом, в том числе удары по инфраструктуре. Поэтому инвесторы требуют от акций более высокой доходности, и сравнивать нынешний рынок с прошлыми периодами не совсем корректно.

«Условия для экономики сейчас совсем другие. К тому же ключевая ставка по-прежнему высокая — 14%, и до конца года наши аналитики не ждут её снижения», — резюмирует эксперт.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (1564)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес