«Боль в 2,5 раза сильнее»: Эксперт БКС объяснил, почему инвесторы не могут вовремя продать убыточные акции

Розничные инвесторы часто совершают парадоксальное действие: они слишком долго держат убыточные бумаги (надеясь на чудо) и слишком быстро фиксируют прибыль по растущим активам (боясь их потерять). Почему так происходит? Это просто психология или разумная реакция на асимметрию информации?

Эксперты БКС считают, что дело не только в эмоциях, но и в адаптации к рынку с неполными данными.