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«Боль в 2,5 раза сильнее»: Эксперт БКС объяснил, почему инвесторы не могут вовремя продать убыточные акции

Розничные инвесторы часто совершают парадоксальное действие: они слишком долго держат убыточные бумаги (надеясь на чудо) и слишком быстро фиксируют прибыль по растущим активам (боясь их потерять). Почему так происходит? Это просто психология или разумная реакция на асимметрию информации?

Эксперты БКС считают, что дело не только в эмоциях, но и в адаптации к рынку с неполными данными.

«Аналитики БКС подчеркивают: инвесторы приспосабливаются к среде, где информации часто не хватает, — говорит Максим Шеин из "БКС Мир Инвестиций". — Психология, конечно, играет колоссальную роль. Еще нобелевские лауреаты Даниэль Канеман и Амос Тверски доказали: боль от убытка мы ощущаем в 2–2,5 раза сильнее, чем радость от аналогичной прибыли.

Продать убыточную бумагу — значит признать ошибку. Пока она не продана, убыток остается "виртуальным". Поэтому в плюсе инвесторы спешат забрать прибыль, боясь, что она исчезнет, а в минусе готовы ждать до последнего в надежде выйти в ноль».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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