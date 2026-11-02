«Боль в 2,5 раза сильнее»: Эксперт БКС объяснил, почему инвесторы не могут вовремя продать убыточные акции

Розничные инвесторы часто совершают парадоксальное действие: они слишком долго держат убыточные бумаги (надеясь на чудо) и слишком быстро фиксируют прибыль по растущим активам (боясь их потерять). Почему так происходит? Это просто психология или разумная реакция на асимметрию информации?
Эксперты БКС считают, что дело не только в эмоциях, но и в адаптации к рынку с неполными данными.
«Аналитики БКС подчеркивают: инвесторы приспосабливаются к среде, где информации часто не хватает, — говорит Максим Шеин из "БКС Мир Инвестиций". — Психология, конечно, играет колоссальную роль. Еще нобелевские лауреаты Даниэль Канеман и Амос Тверски доказали: боль от убытка мы ощущаем в 2–2,5 раза сильнее, чем радость от аналогичной прибыли.
Продать убыточную бумагу — значит признать ошибку. Пока она не продана, убыток остается "виртуальным". Поэтому в плюсе инвесторы спешат забрать прибыль, боясь, что она исчезнет, а в минусе готовы ждать до последнего в надежде выйти в ноль».