АТБ объявил режим работы в праздничные дни ноября 2026 года

3 ноября все отделения работают по установленному режиму работы с сокращением времени обслуживания на 1 час. Для уточнения режима работы отделений можно связаться с менеджером отделения в вашем городе или позвонить по номеру 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

все отделения работают по установленному режиму работы с сокращением времени обслуживания на 1 час. Для уточнения режима работы отделений можно связаться с менеджером отделения в вашем городе или позвонить по номеру 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный). 4 ноября – нерабочий праздничный день.

Обслуживание юридических лиц

Азиатско-Тихоокеанский банк сообщил, что в праздничные дни ноября работает по следующему графику:

Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 4 ноября 2026 года не осуществляются.

Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на 4 ноября 2026 года переносится на 5 ноября 2026 года соответственно.

Для вашего удобства предлагаем воспользоваться интернет-банком АТБ или мобильным банком АТБ Бизнес.

Обслуживание физических лиц

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на 4 ноября 2026 года переносится на 5 ноября 2026 соответственно без применения штрафных санкций.

Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Для вашего удобства предлагаем воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ банк, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).