Иркутская область заняла 14-е место среди регионов РФ по доступности ипотеки

Первое место по доступности ипотеки, рассчитанной по наименьшему отношению платежа к средней зарплате, занимает Чукотский автономный округ (20,1%; платеж — 81,3 тыс. рублей; средний кредит — 5,1 млн). Об этом свидетельствуют данные РИА Новости.

На втором месте — Республика Ингушетия (22,9%; 19,1 тыс.; 1,2 млн), на третьем — Магаданская область (23,0%; 79,1 тыс.; 5,0 млн), на четвертом — Ямало-Ненецкий автономный округ (23,2%; 74,2 тыс.; 4,7 млн), на пятом — Мурманская область (24,6%; 57,6 тыс.; 3,6 млн).

Иркутская область расположилась на 14-м месте: 35,4%, платеж 61,4 тыс. рублей, средний кредит 3,9 млн.

Красноярский край занимает 10-е место (31,0%; 61,4 тыс.; 3,9 млн), Новосибирская область — 34-е (41,3%; 66,0 тыс.; 4,2 млн), Бурятия — 73-е (51,8%; 81,8 тыс.; 5,1 млн).

Замыкают список Крым (81-е место, 63,1%; 75,4 тыс.; 4,8 млн), Кабардино-Балкария (82-е, 63,2%; 62,1 тыс.; 3,9 млн), Северная Осетия — Алания (83-е, 63,6%; 63,6 тыс.; 4,0 млн), Калмыкия (84-е, 81,7%; 86,8 тыс.; 5,5 млн) и Дагестан (85-е, 90,3%; 84,2 тыс.; 5,3 млн).

В целом по России показатель составляет 37,9%, платеж — 71,0 тыс. рублей, средний кредит — 4,5 млн.