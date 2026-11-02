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«Монетная неделя» в Братском АНКБ: обменяйте мелочь на памятные монеты 10, 25 и 50 рублей без комиссии

С 26 октября по 7 ноября 2026 года «Братский АНКБ» АО проводит акцию «Монетная неделя».

Условия акции:

  • Монета будет приниматься от 1 копейки. Нет необходимости в открытии счета. Комиссия за размен не взимается.
  • В качестве поощрения мы предлагаем Вам памятные монеты  номиналом 10, 25 и 50 рублей.

Подробнее об условиях проведения акции узнавайте в отделениях Банка

Дополнительный офис г. Братск ул. Комсомольская д. 43 строение 4  тел. (3953) 416 - 242  предлагает:

  • за каждые 220 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты  номиналом 10 рублей, остальная сумма выплачивается обычными купюрами.
  • за каждые 550 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты  номиналом 25 рублей, остальная сумма выплачивается обычными купюрами.
  • за каждую 1 100 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты номиналом 25 рублей и одну памятную монету номиналом 50 рублей, остальная сумма выплачивается обычными купюрами.

Дополнительный офис г. Иркутск ул.  Марата д. 56  тел. (3952) 203 - 517 предлагает:

  • за сумму от 200 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт одну памятную монету номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
  • за сумму от 500 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты  номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
  • за сумму от 1000 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт три памятные монеты  номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.

Дополнительный офис в г. Усть-Илимск  ул. Мира д. 28 тел. (39535) 6-50-58 предлагает:

  • за сумму от 200 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт одну памятную монету номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
  • за сумму от 500 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты  номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
  • за сумму от 1000 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт три памятные монеты  номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.

Банк просит по возможности расфасовать монету по каждому номиналу отдельно.

Реклама. "Братский Акционерный Народный коммерческий Банк " (ПАО). erid:2VfnxvHLzxu

/ Сибирское Информационное Агентство /
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