«Монетная неделя» в Братском АНКБ: обменяйте мелочь на памятные монеты 10, 25 и 50 рублей без комиссии

С 26 октября по 7 ноября 2026 года «Братский АНКБ» АО проводит акцию «Монетная неделя».
Условия акции:
- Монета будет приниматься от 1 копейки. Нет необходимости в открытии счета. Комиссия за размен не взимается.
- В качестве поощрения мы предлагаем Вам памятные монеты номиналом 10, 25 и 50 рублей.
Подробнее об условиях проведения акции узнавайте в отделениях Банка.
Дополнительный офис г. Братск ул. Комсомольская д. 43 строение 4 тел. (3953) 416 - 242 предлагает:
- за каждые 220 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты номиналом 10 рублей, остальная сумма выплачивается обычными купюрами.
- за каждые 550 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты номиналом 25 рублей, остальная сумма выплачивается обычными купюрами.
- за каждую 1 100 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты номиналом 25 рублей и одну памятную монету номиналом 50 рублей, остальная сумма выплачивается обычными купюрами.
Дополнительный офис г. Иркутск ул. Марата д. 56 тел. (3952) 203 - 517 предлагает:
- за сумму от 200 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт одну памятную монету номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
- за сумму от 500 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
- за сумму от 1000 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт три памятные монеты номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
Дополнительный офис в г. Усть-Илимск ул. Мира д. 28 тел. (39535) 6-50-58 предлагает:
- за сумму от 200 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт одну памятную монету номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
- за сумму от 500 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт две памятные монеты номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
- за сумму от 1000 рублей принимаемой монеты Банк выдаёт три памятные монеты номиналом 10 рублей, остальные выплачиваются обычными купюрами в зависимости от суммы.
Банк просит по возможности расфасовать монету по каждому номиналу отдельно.
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