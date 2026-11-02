Не отходя от кассы: МегаФон запустил 5G во флагманских салонах связи

Оператор запустил 5G в своих флагманских салонах связи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Это позволяет протестировать сеть пятого поколения в её максимальных значениях без естественных помех, а также опробовать качество новой технологии на собственном смартфоне.

Основой для развертывания 5G стала действующая LTE-инфраструктура МегаФона. Благодаря технологической нейтральности оператор запустил современное поколение связи на существующих частотах, модернизировав базовые станции.

Для удобства посетителей в салонах оборудована специальная полка, где расположены смартфоны, которые работают в сети пятого поколения.

«Запуск 5G в салонах — это возможность для каждого нашего абонента лично убедиться в том, насколько быстрее и удобнее становится мобильный интернет. Мы хотим, чтобы люди приходили в салон и своими глазами видели разницу. Скорость — это ключевой фактор для современных цифровых сервисов: стриминга, облачных игр, видеозвонков. И мы даем нашим абонентам возможность почувствовать это на практике уже сегодня», — прокомментировал директор департамента по стратегии и развитию продаж Вадим Зимин.

На момент запуска 5G в салонах связи наивысший показатель зафиксирован в Москве — 747 Мбит/с. С такой скоростью пользователь может скачать на свой гаджет фильм в FullHD-качестве за 15 секунд. В Санкт-Петербурге показатель достигает 572 Мбит/с. Замеры производились с использованием платформы Merilo.