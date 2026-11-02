Альфа-Банк получил второй кредитный рейтинг на уровне AAA

Рейтинговое агентство НКР присвоило Альфа-Банку кредитный рейтинг AAA.ru со стабильным прогнозом. Присвоенный рейтинг является наивысшим по национальной рейтинговой шкале. Он означает, что обязательства и инструменты, которые выпускает Альфа-Банк, обладают самым высоким кредитным качеством и минимальным уровнем кредитного риска в рамках этой шкалы.

Аналитики НКР отмечают лидирующие позиции Альфа-Банка на ключевых сегментах банковского рынка: банк стабильно входит в топ-4 банков по активам и капиталу, при этом рыночные позиции банка существенно укрепились в последние несколько лет. НКР учитывает в оценке высокую диверсификацию активов и операционного дохода банка.

Альфа-Банк выстроил одну из лучших систем управления и стратегического планирования на банковском рынке России, сообщило НКР. Агентство позитивно оценило действующую бизнес-модель банка и отметило, что его стратегия позволила заметно улучшить присутствие в ключевых сегментах бизнеса. Это произошло, в том числе, благодаря опыту и деловой репутации топ-менеджмента и передовой практике управления рисками, указали в НКР.

Аналитики отмечают, что рентабельность банка стабильно находится на высоком уровне — выше 20%, а также обращают внимание на снижение стоимости риска с 3% до 2,1%. Склонность Альфа-Банка к риску оценивается НКР как невысокая. В составе топ-30 риск-позиций преобладают заёмщики и эмитенты с высоким уровнем кредитного рейтинга. Фондирование Альфа-Банка является сбалансированным и диверсифицированным, ликвидность находится на комфортном уровне. Системная значимость Альфа-Банка является дополнительным фактором поддержки рейтинга.

Ранее Альфа-Банк уже получил кредитный рейтинг на уровне AAA от рейтингового агентства АКРА.

«Альфа-Банк — крупнейший частный банк страны, при этом наш уровень надежности соответствует государственному. Решение агентства НКР еще раз это подтверждает. Аналитики отдельно отметили, что банк имеет одну из лучших в стране систем управления и планирования. Это говорит о нашей финансовой устойчивости и системной значимости для российской экономики», — сказал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.