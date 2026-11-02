«Цифра банк» запустил переводы в японских иенах и узбекских сумах

«Цифра банк» расширил возможности международных расчетов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Теперь клиенты могут отправлять переводы в японских иенах (JPY), узбекских сумах (UZS). Комиссия за переводы составляет:

· Японские иены (JPY) — 1%, минимум ¥40 000.

· Узбекские сумы (UZS) — 0,4%, минимум 650 000 сумов. Новые направления расширяют возможности бизнеса для проведения международных платежей в национальных валютах Японии и Узбекистана. Реклама. Цифра банк. erid:2VfnxwJfrAR

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.