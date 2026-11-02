Альфа-Банк впервые провел Альфа-Конфу для молодых предпринимателей

24 октября 2026 года в Нижнем Новгороде впервые прошла Альфа-Конфа Молодежка — масштабное событие для аудитории в возрасте от 14 до 25 лет. Оно объединило молодых начинающих предпринимателей и тех, кто только задумывается о собственном деле. Всего Альфа-Конфу Молодежка посетило более 2500 гостей.

Альфа-Банк создал пространство, где участники могли не только получить новые знания, но и поделиться собственным опытом, представить идеи и вступить в открытый диалог с опытными предпринимателями. Альфа-Конфа Молодежка была задумана не как традиционная образовательная площадка, где взрослые рассказывают молодым, как вести бизнес, а как место встречи на равных, где каждый участник мог стать соавтором разговора о предпринимательстве. В центре внимания оказались открытый диалог, практический опыт и предпринимательская энергия нового поколения.

Программа первой молодежной Альфа-Конфы объединила выступления, дискуссии и интерактивные форматы. В качестве спикеров выступили лидеры мнений для молодого поколения: Егор Шкред, Матвей Пак, Леонид Иорданян, Катя Голден. Одним из центральных событий стала «прожарка». Участники со сцены рассказывали о своем бизнесе или бизнес-идее, а спикеры давали рекомендации и помогали раскрыть потенциал проекта. Лучший проект банк наградил призом в размере 1 млн рублей на развитие своего дела от Фонда немалого бизнеса.

Для Альфа-Банка запуск молодежной Альфа-Конфы стал новым шагом в работе с молодым поколением предпринимателей. Создавая площадку для открытого диалога и обмена опытом, банк стремится поддерживать инициативность молодых людей и помогать им превращать идеи в реальные проекты.

«Молодые люди сегодня не просто готовятся к будущему — они создают его уже сейчас. Они запускают проекты, экспериментируют с технологиями, собирают вокруг своих идей сообщества и не боятся искать новые пути. Нам важно, чтобы у них было пространство, где можно задавать любые вопросы, пробовать, ошибаться и двигаться дальше. Ведь большой бизнес часто начинается с маленькой идеи и смелости сделать первый шаг. И если мы поможем молодым людям сохранить эту смелость, возможно, именно сегодня мы увидим начало историй успеха, о которых завтра узнает вся страна. Альфа-Конфа Молодежка стала началом нового диалога с поколением, которое не хочет ждать подходящего момента, чтобы менять мир. Ведь предпринимательская искра уже есть — важно дать ей возможность разгореться», — отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.