Правительство ограничило экспорт дизеля до конца января 2027 года

Правительство России продлило до 31 января 2027 года запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей непосредственными производителями. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, ранее ограничения для нефтеперерабатывающих компаний действовали до 31 октября.

«При этом власти допускают отдельные исключения для поставок на внешние рынки», — уточняет эксперт.

Основная причина такого решения заключается в необходимости стабилизировать внутренний топливный рынок. В 2026 году сезонный рост спроса совпал с внеплановыми ремонтами НПЗ, атаками БПЛА и перебоями в переработке нефти. Ограничение экспорта позволит направить дополнительные объемы топлива российским потребителям, увеличить предложение на бирже и сдержать рост оптовых цен и как следствие розничных.

«Для нефтяных компаний, прежде всего "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти" и "Татнефти", решение скорее негативное. Экспорт нефтепродуктов обычно обеспечивает более высокую доходность, поэтому ограничения могут сократить прибыль от переработки. Впрочем, влияние на финансовые результаты будет зависеть от объемов разрешенных поставок и мировых цен», — считает Чернов.

«На мой взгляд, продление запрета поможет уменьшить риск дефицита дизеля зимой и замедлить рост цен на АЗС, что также важно для сдерживания инфляции. Однако заметного снижения розничных цен ожидать не стоит из-за высоких издержек нефтепереработки и логистики. Если ситуация с производством топлива стабилизируется, весной 2027 года власти могут постепенно смягчить ограничения», — заключает Владимир Чернов.