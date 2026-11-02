Альфа-Банк повышает ставку по накопительному Альфа-Счёту до 14,7% годовых

С 31 октября Альфа-Банк повышает приветственную ставку по накопительному Альфа-Счёту на минимальный остаток с 14% до 14,7% годовых. Новые условия действуют для счетов, открытых с 31 октября 2026 года.

Для клиентов премиального сервиса Alfa Only сохраняется повышенная приветственная ставка 15% годовых по Альфа-Счетам, открытым с 19 октября 2026 года.

Кроме того, Альфа-Банк продолжает акцию, в рамках которой приветственная надбавка по Альфа-Счёту на минимальный остаток действует в течение трёх календарных месяцев. Это позволяет клиентам дольше получать повышенный процент на свои накопления.

Условия по ранее открытым счетам остаются без изменений. Открыть накопительный Альфа-Счёт можно в мобильном приложении, Альфа-Онлайн или в отделении банка.

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