Альфа-Банк создал полностью цифровой сервис по торговле золотом для бизнеса

Альфа-Банк предложил корпоративным клиентам полностью цифровой сервис по торговле обезличенным золотом. Теперь весь процесс — от открытия счета до совершения сделки и формирования документов — занимает несколько минут и не требует визита в отделение или ожидания.

Ключевым нововведением стало автоматическое открытие и закрытие обезличенных металлических счетов (ОМС) в золоте в интернет-банке Альфа-Бизнес. Ранее эта процедура проводилась вручную и занимала 1-2 дня. Теперь счет открывается мгновенно, что позволяет компаниям оперативно реагировать на изменения рынка и управлять своими инвестициями без задержек.

Кроме того, банк расширил возможности для работы с драгоценным металлом, снизив минимальный порог входа. Теперь корпоративные клиенты могут покупать и продавать золото от 0,01 грамма, что делает такие инвестиции доступными для более широкого круга компаний.

Интерес бизнеса к золоту как к защитному активу продолжает активно расти. За 2026 год количество открытых ОМС-счетов в Альфа-Банке увеличилось в три раза по сравнению со средними показателями 2024 и 2025 годов. Этот рост подтверждает востребованность цифровых инструментов для работы с драгоценными металлами.

«Мы видим, что бизнесу нужны простые и быстрые инструменты для диверсификации капитала. Полностью цифровой сервис по торговле золотом — это логичный шаг в развитии нашего инвестиционного предложения. Теперь компаниям не нужно тратить время на бумажные процедуры: счет открывается за пару минут, а сделки совершаются в несколько кликов. Снижение минимального порога до 0,01 грамма также открывает доступ к этому инструменту для небольших компаний, которые раньше не могли рассматривать золото как часть своей инвестиционной стратегии», — сказал старший вице-президент, руководитель инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Олег Ачкасов.

Для корпоративных инвесторов открытие обезличенного металлического счета в Альфа-Банке обладает рядом преимуществ: упрощенная процедура открытия, расширенные часы торговли с 06:00 до 23:55 мск, возможность онлайн-мониторинга курса, самостоятельное формирование сделок без звонков дилеру, а также индивидуальный курс при объеме от 1 кг.

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