Альфа-Банк сделал «Альфа-Босса» омниканальным — сервис для руководителей стал доступен в интернет-банке

Сервис «Альфа-Босс», позволяющий руководителям эффективнее управлять своими компаниями, стал доступен в интернет-банке Альфа-Бизнес. Теперь руководители среднего и крупного бизнеса могут пользоваться ключевыми возможностями сервиса с компьютера в привычном интерфейсе. Это следующий этап развития сервиса, который формирует единую цифровую среду для собственников, генеральных директоров и руководителей бизнеса.

В интернет-банке Альфа-Бизнес появится единый дашборд руководителя с ключевыми показателями бизнеса, безопасные персональные и групповые чаты с персональным менеджером и профильными экспертами Альфа-Банка, а также онлайн-статусы сделок и заявок. Кроме того, пользователи получат доступ к фирменному интерфейсу «Альфа-Босс», единой витрине банковских продуктов, а также режиму, позволяющему управлять всей группой компаний в одном окне. Это позволяет создать полноценную платформу для руководителей, сформировать единый опыт работы независимо от устройства, без переключений между каналами.

Запуск открывает платформу для дальнейшего развития сервиса: в следующих обновлениях появятся новые инструменты аналитики, персональные предложения и дополнительные управленческие сценарии.

«Современный руководитель принимает десятки решений каждый день. Ему важно получать информацию сразу, а не собирать данные вручную. Банк подстраивается под эти обстоятельства: новое решение формирует единую цифровую среду для собственников, генеральных директоров и руководителей бизнеса. Теперь все ключевые сценарии управления финансами компании доступны там, где им удобно работать», — сказал руководитель цифрового офиса корпоративного бизнеса Альфа-Банка Семен Деваев.

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