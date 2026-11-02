Альфа-Банк стал лидером по технологической зрелости CRM среди банков

Альфа-Банк победил в двух номинациях исследования Frank RG «Эффективность CRM банковской розницы 2026». Банк получил награды за лучшие показатели технологической мощности и зрелости CRM-контура, а также за лучшие кросс-продажи новым клиентам-заемщикам. Альфа-Банк стал единственным участником исследования, который одержал победу сразу в двух номинациях.

В номинации «Лучшие показатели технологической мощности и зрелости CRM-контура» эксперты оценивали общий показатель технологической зрелости CRM. Альфа-Банк показал лучшие результаты по работе с клиентскими коммуникациями, охвату клиентской базы моделями и персональными предложениями, полноте профиля клиента и независимости собственных моделей.

В номинации «Лучшие кросс-продажи новым клиентам-заемщикам» банк продемонстрировал наиболее высокую эффективность CRM в развитии отношений с клиентами, которые начали знакомство с банком с кредитного продукта. Альфа-Банк эффективно развивает отношения с новыми клиентами, предлагая им дополнительные возможности для решения финансовых задач уже в первые месяцы обслуживания.

Frank RG ежегодно проводит исследования банковского рынка, оценивая уровень развития клиентских сервисов по единой методологии, а в 2026 году впервые исследовала эффективность CRM в розничном сегменте.