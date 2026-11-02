РЗТ и КРТ сэкономили бюджету Иркутска 2,2 млрд рублей

В ходе реализации договоров развития застроенных территорий и комплексного развития территорий в Иркутске уже сэкономлено почти 2,2 млрд рублей бюджетных средств. К 2033 году за счет КРТ общая сумма экономии превысит 3 млрд. Об этом сообщает администрация Иркутска.

Фото с сайта мэрии Иркутска

«Это те суммы, которые мы не тратим на ликвидацию аварийного фонда. Застройщик переселяет людей за свой счет. И при этом вместо бараков город получает современное жилье с необходимой инфраструктурой, благоустроенные дворы и пространства, а люди могут жить в достойных условиях», — уточнил мэр Руслан Болотов.

Ликвидация аварийного фонда ведется во исполнение указов президента о национальных целях развития. Иркутск стал одним из первых городов Восточной Сибири и Дальнего Востока, где применили такую практику: она позволяет за счет инвесторов расселять аварийное жилье и развивать новое строительство при дефиците свободных участков.

Первый договор РЗТ мэрия заключила с застройщиком в 2012 году.

За 14 лет от реализации 12 таких договоров экономический эффект для бюджетов разных уровней составил около 2,2 млрд рублей. С 2024 года параллельно реализуется механизм КРТ: по итогам торгов на право заключения девяти договоров комплексного развития территории жилой застройки в городскую казну поступило 250 млн рублей.

За все время реализации РЗТ и КРТ снесено 190 аварийных домов, более четырех тысяч иркутян получили комфортные квартиры или денежную компенсацию.