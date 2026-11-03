Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 ноября: 10 187,5703 руб/1 г золота и 130,4300/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 187,5703 руб.

1 грамм серебра - 130,4300 руб.

1 грамм платины - 3 714,8601 руб.

1 грамм палладия - 2 537,8799 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 240,4495 р. (2,31%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,3400 р. (3,93%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 126,9801 р. (3,31%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 64,7899 р. (2,49%) .

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