Польские силовики начали спецоперацию на границе с Россией: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: польские силовики начали спецоперацию на границе с Россией, Песков назвал невозможным транзит российского газа в Европу через Украину, ликвидированы пять схем для снижения налогов, а в Иркутской области отказались от модернизации ТЭЦ-10. Подробности – в обзоре СИА.

Польская спецоперация

Польские силовики проводят спецоперацию у границы с Калининградской областью России из‑за сообщений «о возможных диверсиях» и якобы попытках пересечения границы вооруженными группами, отметил комендант полиции Марек Боронь. Он утверждает, что предупреждения поступили от военной разведки и спецслужб союзных государств, но доказательств привести не смог.

Невозможность транзита

Транзит российского газа в Европу через Украину сейчас невозможно реализовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Пока вряд ли можно об этом говорить. Положение дел на земле более чем красноречиво говорит о невозможности реализации таких планов на данный момент», – сказал он.

Ликвидация лазеек

Пять лазеек, которыми пользовались для налоговой оптимизации, будут закрыты поправками в Налоговый кодекс. Закроют возможность получения зарплаты под видом дивидендов, серого импорта под видом личных посылок с зарубежных площадок. Раньше налог у пайщика возникал только при выплате дохода или погашении пая, а фонды могли годами не выплачивать доходы, чтобы избежать налогов – теперь такая схема недоступна, как и дарение «иных» имущественных прав не членам семьи. Кроме того, вводится запрет на последовательное использование льгот резидентами РИП и ТОР.

Отказ от модернизации

Эн+ отказалась от проекта модернизации энергоблока мощностью 150 МВт на Иркутской ТЭЦ-10. Стоимость оборудования для обновления выросла на 70% относительно первоначального бюджета. Кроме того, ограничения энергосистемы сделали невозможным временный вывод блока из эксплуатации в условиях энергодефицита в Сибири.

Лидеры по ПВЗ

Иркутская область вошла в число регионов, где отмечается наибольший рост заказов с маркетплейса «Озон» в малые населенные пункты: увеличение составило 131% за девять месяцев 2026 года, отмечает ТАСС. Наибольший рост заказов в малые населенные пункты показали Республика Тыва (+190%), Чеченская Республика (+145%), Дагестан (+143%), Мордовия (+142%).