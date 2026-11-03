ГК «1.618 девелопмент» стала в октябре новым лидером Иркутской области по объему текущего строительства

ГК «1.618 девелопмент» стал новым лидером рейтинга Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) в Иркутской области по объему текущего строительства. Постоянный лидер списка ГК «Новый город» сместился на второе место.

На начало ноября 2026 года доля рынка ГК «1.618 девелопмент» в регионе составила 7,64% – 70,038 тыс. м². Прошлый лидер – ГК «Новый город» сместился на второе место с показателем в 7,09% и 64,9 тыс. м². Третье место за ГК «ДомСтрой» (6,32%, 56 тыс. м²), четвертое за ГК «Гордо Девелопмент» (6,01%, 55 тыс. м²), пятое за ГК «ГРАНДСТРОЙ» (5,97%, 54 тыс. м²).

Напомним, что бренд «1.618 девелопмент» появился на строительном рынке Иркутска в 2026 году. Под ним объединены три крупных жилых комплекса: ЖК «Зенит», авторский дом «Аквамарин», ЖК «Лотос».

Ранее стало известно, что ввод многоквартирных домой в Иркутской области снизился на 12,4% в 2025 году. В регионе за прошедший год было введено в эксплуатацию 44 новых жилых дома. Общее число квартир в них составило 7 тыс., а общая площадь – 354,7 тыс. квадратных метров, что на 12,4% ниже показателя прошлого года (405,2 тыс. квадратных метров).