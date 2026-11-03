Тройной удар: Фридман, Прохоров и Потанин — главные неудачники года в российском списке Forbes

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2026 года сократилось на 28,4 млрд долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), сообщает РИА Новости.

Главным «неудачником» года стал президент «Норникеля» Владимир Потанин, потерявший 8,1 млрд долларов. Сейчас его состояние оценивается в 21,6 млрд долларов. На втором месте по объему потерь — глава группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров (минус 4,86 млрд, осталось 10,8 млрд). Замыкает тройку совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, чей капитал уменьшился на 3,8 млрд, до 10,4 млрд.

Методика подсчета строится на рыночной стоимости акций компаний. Для непубличных активов используются мультипликаторы (соотношение капитализации к EBITDA или цена к прибыли).

В топ-10 по размеру убытков также вошли: