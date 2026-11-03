Минус 8,5% в рублях: Золото в России упало сильнее, чем в мире, из-за укрепления рубля

Октябрь стал худшим месяцем для золота за последние 18 лет. На мировом рынке котировки рухнули на 6%: цена декабрьского фьючерса на Comex опустилась до 3889,5 долларов за унцию. Только за один день, 30 октября, металл потерял 3,5%, обновив минимум с начала 2026 года, сообщают "Ведомости".

Давление на драгметалл оказали два фактора: обвал акций технологических компаний в США и новости об усилиях по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, что снизило спрос на защитные активы. К вечеру 2 ноября цена немного скорректировалась вверх — до 3969,45 доллара.

На российском рынке падение оказалось еще более болезненным из-за укрепления рубля. Золото в РФ подешевело на 8,48% (до 10 149,5 руб. за грамм), а рублевые фьючерсы потеряли около 9%. По словам стратега «СберИнвестиций» Дмитрия Макарова, металл просел дополнительно на фоне укрепления рубля: курс доллара за месяц снизился на 4,58% (3,87 руб.).

Несмотря на снижение цены, мировой финансовый сектор охватила «золотая лихорадка». Согласно данным Всемирного совета по золоту, в августе центробанки пополнили свои резервы еще на 39 тонн драгоценного металла. В годовом исчислении объем закупок достиг 170 тонн. Главными покупателями месяца стали Китай (20 тонн), Польша (8 тонн), Узбекистан (8 тонн), Казахстан (7 тонн) и Турция (3 тонны). На этом фоне на продажу решились немногие: среди продавцов оказались Россия (6 тонн) и Иордания (3 тонны).