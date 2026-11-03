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Количество заказов в ПВЗ «Озон» в малых городах Иркутской области выросло на 130%

Иркутская область вошла в топ регионов России по росту числа заказов в пункты выдачи Ozon («Озон»)в малые города, где живет менее 50 тыс. человек, по итогам 9 месяцев 2026 года. Об этом рассказал вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти компании Игорь Зимин.

Рост в Приангарье оценивается в 131%. Наибольшие значения зафиксированы в Республике Тыва – 190%, Чеченской Республике – 145%, Дагестане – 143%, Мордовии – 142%.

Высокие показатели также в Сахалинской области и Бурятии – 130%, Пензенской области – 127% и Ингушетия – 125%, отмечает ТАСС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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