Эн+ стал ключевым участником Карьерного марафона в ИРНИТУ

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете прошел Карьерный марафон. Компания Эн+ стала одним из ключевых участников: три дня программы объединили экспертные выступления, интерактивы и карьерные консультации для студентов.

Первый день марафона был посвящен осознанному началу карьеры. Руководитель группы производственного и массового персонала Эн+ Валентина Хайбуллина провела мастер-класс «Старт карьеры: как не ошибиться с выбором?». На занятии студенты разобрали типичные ошибки при выборе профессии, учились соотносить личные интересы с реальными вакансиями и выстраивать карьерную траекторию.

Во второй день Эн+ УНИВЕР провел энергоквиз – интеллектуальную игру на знание энергетики. Формат был рассчитан на студентов любых направлений. Победители получили призы от компании.

Завершающим днем стала стендовая сессия 30 октября, где вместе с Эн+ свои возможности представили ещё около 50 компаний региона. На стенде энергохолдинга студенты узнали, какие профессии сейчас востребованы в компании, получили индивидуальные карьерные консультации и поучаствовали в интерактивах. Больше всего участников впечатлили робот-манипулятор, который рисовал скетч-портрет по фотографии и ИИ-фотобудка, которая предсказывала, какая профессия в Эн+ подходит участнику больше всего.

Карьерный марафон ИРНИТУ стал площадкой, где студенты получили информацию о вакансиях и практические инструменты для выбора профессии. Эн+ сделал ставку на осознанность и вовлеченность: в программе были мастер-классы, квиз и стендовая сессия с карьерными консультациями.

Для тех, кто уже определился с направлением, у компании есть отдельный формат поддержки – стипендиальная программа Эн+ и РУСАЛ. Она охватывает 53 вуза, колледжа и техникума в 28 городах, а стипендия доходит до 30 000 рублей в месяц в зависимости от уровня образования. Помимо выплат, стипендиаты работают над реальными кейсами предприятий с наставниками и проходят стажировки. Нынешней осенью стартовал шестой сезон программы.

Стипендиальная программа Эн+ и РУСАЛа основана на ценностях, заложенных основателем компаний Олегом Дерипаска. А именно – системном развитии кадрового потенциала, поддержке будущих специалистов и повышения уровня образования.

«Мы видим, как наши стипендиаты становятся востребованными профессионалами: больше 60% участников уже работают в Эн+ и РУСАЛ или планируют трудоустройство в наши компании после выпуска. Новые возможности, которые мы добавили в этом году, помогут участникам программы начать профессиональный рост намного раньше сверстников. Если вы готовы учиться, развиваться и работать над реальными проектами в промышленности — эта программа для вас», — Наталья Альбрехт, член правления Эн+ и РУСАЛа, заместитель генерального директора по управлению персоналом.

Подать документы на участие в стипендиальной программе можно до 10 ноября на корпоративном портале стипендиальной программы. Приглашаются студенты со 2-го курса программ СПО, с 3-го курса бакалавриата и специалитета, и с 1-го курса магистратуры.